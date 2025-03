Lizzo jako legenda rock and rolla. O kim będzie nowy projekt Amazona?

fot. STXfilms

Amazon MGM Studios rozpocznie produkcję projektu Rosetta, który skupi się na życiu i karierze legendy rock 'n' rolla, czyli Rosettcie Tharpe. Tharpe była pionierką muzyki popularnej XX wieku i wykonywała kompozycje gospelowe, które służyły później za podstawę do rozwoju rock and rolla. Szczyt jej popularności przypadł na lata 30. i 40. XX wieku.

W roli głównej wystąpi piosenkarka i raperka Lizzo, która czterokrotnie wygrała nagrodę Grammy. Na koncie ma też statuetkę Emmy. Natalie Chaidez oraz Kwynn Perry piszą scenariusz do produkcji.

Muzyka Tharpe inspirowało m.in. takich twórców jak: Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Johnny Cash, Bob Dylan i wielu innych. Film opowie o kluczowym momencie jej życia. Tharpe łamała muzyczne konwenanse za pomocą gitarowych brzmień, miała sekretny romans z inną kobietą, a także przeszła do historii po transformowaniu wesela w jej pierwszy stadionowy koncert.

Kim jest Lizzo?

Lizzo to czterokrotna zdobywczyni nagrody Grammy, raperka, piosenkarka, a także zwyciężczyni Emmy. W 2023 roku przeszła do historii jako pierwsza czarnoskóra kobieta, która zdobyła nagrodę Albumu Roku podczas Grammy za About Damn Time. Brała też udział w programie specjalnym dla HBO zatytułownym Lizzo: Live In Concert, za który otrzymała nagrodę Emmy. Zagrała też w serialu Hazardziści u boku Constance Wu, Jennifer Lopez, Julii Stiles, Lili Reinhart, Keke Palmer oraz Cardi B.

