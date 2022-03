The Girl From Plainville - zwiastun serialu. Elle Fanning nakłania do samobójstwa

fot. Hulu

The Girl from Plainville to oparty na prawdziwej historii serial platformy Hulu. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja opowiada o Michelle Carter. 17-latka została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci, ponieważ zachęciła ofiarę, chłopaka Conrada Roya III, do popełnienia samobójstwa, wiedząc, że miał w przeszłości myśli samobójcze. Serial przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do tragicznej sytuacji oraz późniejszy proces.

The Girl from Plainville - zwiastun

W obsadzie znajdują się Elle Fanning jako Michelle Carter, Colton Ryan jako Conrad Roy III, Chloë Sevigny jako Lynn Roy, Cara Buono jako Gail Carter, Kai Lennox jako David Carter i Norbert Leo Butz jako Conrad Roy II. Twórcami serialu są Liz Hannah oraz Patrick Macmanus.

The Girl From Plainville - premiera serialu 29 marca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze