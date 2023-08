The Invincible - znamy datę premiery. To gra inspirowana powieścią Stanisława Lema

fot. 11 bit studios

11 bit studios i Starward Industries ujawnili, że data premiery The Invincible została zaplanowana na 6 listopada 2023 roku. Tego dnia tytuł zadebiutuje na PC oraz konsolach obecnej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Zdradzono również, że osoby wybierające się na targi Gamescom (odbywające się w dniach 23-27 sierpnia w Kolonii w Niemczech) będą mogli sprawdzić demo gry oraz zobaczyć nawiązujący do niej komputer zmontowany przez firmę AMD. Wszystko to czekać będzie na zainteresowanych na stoisku B028 w hali 10.1.

The Invincible

Zobaczcie też nowy zwiastun, w którym przekazano informację o dacie premiery.

The Invincible to gra przygodowa inspirowana powieścią Niezwyciężony autorstwa Stanisława Lema. Gracze wcielą się w Yasnę, astrobiolożkę, która trafia na niezbadaną planetę Regis III w poszukiwaniu swojej załogi. Miejsce to początkowo wydaje się niezamieszkane, ale z czasem okazuje się, że skrywa wiele sekretów.