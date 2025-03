Grafiki koncepcyjne nowych Avengersów są fałszywe? Mamy odpowiedź reżyserów!

Źródło: X/Marvel Sources

Reklama

Grafiki koncepcyjne z nachodzących filmów o Avengersach widział już chyba każdy fan Marvela – choć nie zostały one oficjalne podpisane. Anthony i Joe Russo, którzy stoją za sterami obu filmów, zostali zapytani, czy fani powinni uważać, by nie zepsuć sobie niespodzianki wspomnianymi obrazkami w wywiadzie dla The Hollywood Reporter.

Avengers: Doomsday – wypowiedzi reżyserów

Tak sytuację skomentował Joe Russo:

Nie, ponieważ ta grafika nie pochodzi z Avengers: Doomsday ani Secret Wars.

Anthony Russo dodał zaś:

Nie ma tam nic psującego. To nie jest nasza koncepcja artystyczna.

Mamy więc potwierdzenie, że nie jest to prawdziwa koncepcja na nadchodzące filmy. Co ciekawe, Marvel dawał ostrzeżenia za publikowanie fałszywych grafik koncepcyjnych wielu kontom w mediach społecznościowych – mimo tego, że okazało się, że nie ma ona nic wspólnego ze studiem.

Jeśli jeszcze nie widzieliście tej koncepcji, możecie zobaczyć ją w galerii poniżej.

Avengers: Doomsday – grafiki koncepcyjne

Avengers: Doomsday - grafiki koncepcyjne Zobacz więcej Reklama

Budżet Avengers: Doomsday już puchnie - są kwoty. Roboczy tytuł filmu coś Wam przypomni

Avengers: Doomsday zadebiutuje w polskich kinach 1 maja 2026 roku, zaś Avengers: Secret Wars – 7 maja 2027 roku.