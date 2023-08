Ghostrunner 2 - data premiery ujawniona. Zagramy już wkrótce!

fot. 505 Games

Reklama

Polskie studio One More Level oraz wydawca, firma 505 Games, ujawniły, że premiera Ghostrunner 2 odbędzie się tej jesieni, a konkretnie 26 października 2023 roku. Cyberpunkowa gra akcji trafi na rynek w kilku edycjach, z czego najdroższa, zatytułowana Edycja Brutal, umożliwi rozpoczęcie zabawy o 48 godzin wcześniej. Oczywiście to nie jedyny bonus, bo oprócz tego gracze otrzymają również kosmetyczne skórki oraz przepustkę sezonową o wartości 19,99$.

Cena Ghostrunner 2 to odpowiednio 39,99$ za wydanie standardowe, 49,99$ za pakiet Deluxe i 69,99$ za Edycję Brutal. Z zawartością poszczególnych zestawów możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Ghostrunner 2 -Edycja Standardowa

Ghostrunner 2 to pierwszoosobowa gra akcji w klimatach cyberpunk i kontynuacja ciepło przyjętej produkcji z 2020 roku. W dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z tytułem stawiającym na wymagające starcia i efektowny system poruszania się, ale nie zabraknie też pewnych nowości: między innymi motocykla oraz nowego systemu blokowania i parowania.