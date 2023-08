Tomb Raider - wkrótce ujawnienie nowej odsłony? Internauci na to liczą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od ponad roku w sieci pojawiają się zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne informacje na temat nowej odsłony serii Tomb Raider. W lipcu 2022 roku zdradzono, że taka gra faktycznie powstaje, ale póki co nie zdradzono żadnych szczegółów. Istnieje jednak szansa, że taki stan rzeczy wkrótce ulegnie zmianie.

Na twitterowym profilu "SmashLara • Tomb Raider News" zwrócono uwagę na to, że fani Lary Croft mogą zapisać się do nowego newslettera, dzięki któremu jako pierwsi otrzymają wiadomości na temat serii. Oczywiście można byłoby to uznać za przypadek, gdyby nie jeden szczegół: już wcześniej pojawiały się przecieki (w tym z dość wiarygodnych źródeł), że Crystal Dynamics ma szykować się do ujawnienia swojej gry w 2023 roku. Niewykluczone, że to między innymi temu będzie służył wspomniany newsletter.

Istnieje również szansa, że nowy Tomb Raider zostanie zaprezentowany na tegorocznym Gamescomie. Targi odbędą się w Kolonii w dniach 23-27 sierpnia.