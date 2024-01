The Last of Us - koncert muzyki z gier już w kwietniu w Polsce. Sam oscarowy kompozytor na nim będzie!

materiały prasowe

Fani gier The Last of Us oraz The Last of Us: Part II doskonale wiedzą, kto to jest Gustavo Santaolalla. Wybitny kompozytor bowiem odpowiada za muzykę w obu gier i to on pojawi się na wrocławskim koncercie, na którym będzie wspierany przez swojego stałego współpracownika Juan Luqui, który wyraźnie uczy się pod jego skrzydłami. Prędzej czy później protegowany popularnego kompozytora sam też przejmie jakiś głośny projekt, ale w 2023 roku miał za sobą duży serial niemiecki Netflixa pt. Ukochane dziecko.

Santaolalla tworzył też muzykę do serialu The Last of Us, co było idealnym wyborem dla fanów serialu. Kompozytor największe sukcesy odniósł w 2006 i 2007 roku. Wówczas zdobył dwa Oscary za muzykę w filmach Tajemnica Brokeback Mountain oraz Babel.

The Last of Us - szczegóły koncertu

Koncert o nazwie The Sounds of the Fireflies będzie miał miejsce w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w niedzielę 28 kwietnia 2023 roku. Odbędzie się on w ramach Game Music Festival organizowanego przez fundację Game Music. Utwory wykona Orkiestra NFM Filharmonia Wrocławska pod batutą Roberta Kurdybachy.

Bilety na koncert The Last of Us we Wrocławiu są dostępne na stronie Ticketmaster. Ich ceny zaczynają się od 199 złotych. Poza normalnymi biletami można kupić między innymi bilety VIP w cenie 599 złotych. Obejmują one miejsca premium oraz wstęp na spotkanie warsztatowe z Gustavo Santaolallą.

Jako patroni medialni wydarzenia, serdecznie zapraszamy na koncert, który będzie wyjątkowym wydarzeniem dla każdego fana gier i serialu The Last of Us. A jak to może wyglądać? Santaolalla często dzieli się filmikami z takich wydarzeń, na których osobiście gra na gitarach.