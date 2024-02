The Last of Us - trwają zdjęcia do 2. sezonu. Pedro Pascal: "Idzie doskonale"

fot. HBO

Reklama

12 lutego rozpoczęły się zdjęcia do 2. sezonu The Last of Us. Tuż po zwycięstwie na gali SAG Awards, Pedro Pascal opowiedział portalowi Deadline o tym, jak minęły pierwsze tygodnie na planie serialu HBO. Aktor zachwalał również Craiga Mazina oraz Bellę Ramsey, którzy stanowią "pewien rodzaj przewodnika i lidera, jakiego wcześniej nie doświadczył".

The Last of Us - Pedro Pascal o pracach nad 2. sezonem

Ze słów aktora wynika, że proces produkcji idzie zgodnie z planem.

- Idzie doskonale. To skupienie i poświęcenie, jakie wszyscy wkładają w drugi sezon, w pewnym sensie budzi podziw. Wspaniale wrócić do nich i wszyscy, cała nasza ekipa, pracuje ciężej, niż mogłem sobie wyobrazić. Nawet ciężej niż w pierwszym sezonie, co jest prawie niemożliwe. To całkiem inspirujące i niewiarygodne, a to wszystko dzięki nim.

Obecnie Pedro Pascal ma dobrą passę w przypadku nagród. Amerykańscy widzowie wyróżnili tego aktora statuetką People's Choice w kategorii Męska telewizyjna gwiazda roku. Później, ku swojemu zaskoczeniu, zdobył nagrodę SAG, również za występ w The Last of Us. Wcześniej parokrotnie przegrał z Kieranem Culkinem, dlatego to zwycięstwo było ogromną niespodzianką. Zobaczcie jego przemówienie:

30. ceremonia rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych była transmitowana na żywo na Netflix.

The Last of Us - easter eggi w finale 1. sezonu

W finale sezonu pojawia się Anna, matka Ellie. W grach postać ta była jedynie wspominana.

The Last of Us - serial dostępny na HBO Max.