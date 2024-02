The Last of Us - Jeffrey Wright powróci do roli z gry? Aktor skomentował

fot. materiały prasowe

Jeffrey Wright wciąż świętuje pierwszą w karierze nominację do Oscara, ale popularny i doceniany aktor ma na koncie wiele świetnych ról. Jedną z nich był na pewno Isaac Dixon, przywódca WLF w grze The Last of Us: Part II. Pojawia się on w drugiej połowie rozgrywki, więc postać prawdopodobnie nie pojawi się jeszcze w 2. sezonie. Z uwagi na to, że gra jest dłuższa od jedynki, a forma struktury narracji dość skomplikowana, twórcy chcą oprzeć na niej więcej niż jeden sezon, bo zwyczajnie nie dałoby się tego skondensować z sensem w kilku odcinkach.

Jeffrey Wright w serialu The Last of Us?

Portal GamesRadar spotkał się z Jeffreyem Wrightem. Zadali mu pytanie, czy wróciłby do roli z gry w serialu aktorskim. Jego odpowiedź, dość ogólna i tajemnicza, dała fanom do myślenia oraz oliwy do ognia spekulacji. Nie jest to bowiem zwyczajna odpowiedź typu "chętnie", ale coś innego, co w tym kontekście wydaje się dziwne. Twórcy serialu raczej wiedzą, jak wybitnym aktorem jest Wright i wątpliwe, by chcieli kogoś innego. Mogli nawet już z nim o tym rozmawiać.

- Wszystko jest możliwe. Zobaczymy.

HBO ogłosiło też, że gościnną rolę w 2. sezonie zagra Catherine O'Hara, którą wszyscy pamiętamy z Kevina samego w domu. Nie wiadomo, kogo ma zagrać.