To była najgorsza scena z trylogii Mrocznego Rycerza. Aktorka klnie na samą siebie

Marion Cotillard zagrała Mirandę Tate aka Talię al Ghul w filmie Mroczny Rycerz Powstaje. Scena śmierci jej bohaterki nie została przyjęta pozytywnie i uznano ją za śmieszną. Aktorka po wielu latach postanowiła zaadresować krytykę. Przyznaje, że nie spisała się dobrze.

Marion Cotillard o scenie z Mroczny Rycerz Powstaje

Aktorka została spytana o scenę z Mroczny Rycerz Powstaje podczas wywiadu dla France TV.

Nie mogłam znaleźć odpowiedniej pozycji. Byłam zestresowana. Czasem się to zdarza, że coś schrz***my. W tym wypadku, to ja schrz***łam - powiedziała Marion Cotillard o scenie śmierci Mirandy Tate.

Marion Cotillard wypowiedziała się na ten temat również w 2016 roku. W rozmowie z Allocine stwierdziła, że choć nie było to najlepsze ujęcie, to miała wrażenie, że widzowie przesadzają, ponieważ trudno jej było pogodzić się z faktem, że była kojarzona tylko z tą sceną.

Jesteśmy w tym razem i jeśli coś wymknie się spod kontroli, to wszyscy jesteśmy w to zaangażowani. Zdarzają się porażki i kiedy widzisz je na ekranie, zastanawiasz się: „Dlaczego? Dlaczego użyli tego ujęcia?”. Ale albo winisz wszystkich, albo nikogo. Ale pomyślałam, że ludzie przesadzili z reakcją, ponieważ trudno było być utożsamianym tylko z tą sceną. Kiedy robię wszystko, co w mojej mocy, by odnaleźć autentyczność w każdej postaci, którą gram, trudno jest pogodzić się z tym, że jesteś znany z tylko z tej sceny.

