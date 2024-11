Guillermo del Toro wybiera ulubionego Hellboya. Drugiego takiego filmu już nie będzie

fot. Universal Pictures

Reklama

Od premiery Hellboy: Złota armia minęło już 16 lat. Od pojawienia się tamtej produkcji w kinach zadebiutowało też wiele nowych wersji adaptacji z tą postacią w roli głównej. Guillermo del Toro, reżyser dwóch pierwszych, kultowych filmów za pośrednictwem Bluesky opowiedział o swoich uczuciach do drugiej części z serii. Odniósł się wówczas do postu innego użytkownika na temat filmu, w którym twierdził, że to jego ulubiona produkcja od Guillermo del Toro. Reżyser przyznał, że on sam woli drugą część od pierwszej:

Też to wolę od jedynki. Jest bardziej melancholijny.

Opowiedział także o procesie produkcyjnym. Na potrzeby Hellboya: Złota armia stworzono całe mnóstwo efektów praktycznych, animatroników i nie tylko. Stoi to w dużym kontraście do współczesnego nadużywania komputerowych efektów specjalnych. Oto co Guillermo del Toro miał do powiedzenia:

To ostatni raz w naszym życiu, kiedy widzimy taką ekstrawagancję w kwestii makijażu i kukiełek. Całe dziesiątki różnych kreacji - niektóre z nich były bardzo skomplikowanymi animatronikami - stworzone specjalnie dla tego filmu. Współpracowaliśmy z wieloma studiami makijażowymi i od efektów specjalnych, a potem każde z naszych dzieł mogło błyszczeć podczas występu gościnnego w filmie.