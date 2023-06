Władca Pierścieni – będzie kontynuacja? Warner Bros. i Peter Jackson mają plany

fot. New Line Cinema

Choć na najnowszą produkcję z uniwersum Władcy Pierścieni poświęcono sporo środków, ciężko określić, czy miała duży wpływ na zwiększenie liczby subskrybentów Amazon Prime. Teraz jest duże prawdopodobieństwo, że Władca Pierścieni dostanie kolejne części, na które Warner Bros. ma ogromne plany. Potwierdzono już, że twórca oryginalnej trylogii, Peter Jackson, rozmawiał ze studiem o pomysłach na dalsze losy Śródziemia.

Władca Pierścieni – plan na kolejne filmy

Warner Bros. zasugerowało, że niedługo możemy zobaczyć dwie sprzeczne wizje Śródziemia na naszych ekranach. Chociaż jest przestrzeń na koegzystencję obu, studio wydaje się być zdeterminowane, by odzyskać dawny sukces dzięki znanym nam elementom – najprawdopodobniej w planach jest kilka spin-offów obracających się wokół ukochanych bohaterów z trylogii Petera Jacksona. To by oznaczało poszerzenie franczyzy poza powieści Tolkiena, ale czemu miałoby się nie udać z pomocą reżysera pierwszych Władcy Pierścieni i Hobbita?

W rozmowie z Variety, współzałożyciele Warner Bros. Film Group Michael de Luca i Pam Abdy potwierdzili, że mają spore plany na Śródziemie. Choć nie opublikowano żadnych znaczących cytatów, tygodnik zaznacza, że zawarli pakt, aby nakręcić nowe części Władcy Pierścieni i odwiedzili Petera Jacksona w Nowej Zelandii, aby przywrócić współpracę studia z reżyserem pierwszych filmów tej franczyzy. Jeszcze nie wiadomo jak Jackson i jego współscenarzyści Fran Walsh i Philippa Boyens będą zaangażowani w te projekty, ale zapowiada się dobrze.

Warner Bros. był wcześniej uwikłany w batalię prawną o Śródziemie z Saul Zaentz Company i o to, czy robią wystarczająco dużo z tą własnością intelektualną, a plany produkcji filmu animowanego – Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – uznano za niedostateczne. Nowi właściciele, Embracer, załatwili sprawę, starając się wykorzystać popularność franczyzy wraz ze studiem filmowym, które wypuściło poprzednie sześć części w kinach.

fot. Variety // The War of the Rohirrim