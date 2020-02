The Mandalorian - Baby Yoda drugim Jedi wśród Mandalorian? Nowa teoria

The Mandalorian to pierwszy w historii serial aktorski w uniwersum Gwiezdnych Wojen, którego 1. sezon zadebiutował w 2019 roku na platformie Disney+. Obecnie trwają prace nad kolejną odsłoną, a czas pomiędzy nowymi odcinkami, wypełniają spekulacje fanów. Tym razem pojawiła się nowa teoria odnosząca się do postaci nazywanej przez widzów Baby Yoda, która to może okazać się w 2. sezonie drugim Jedi wśród Mandalorian.

Wciąż postać Dziecka stanowi tajemnicę i na razie można tylko spekulować, jaką dalej drogę obiorą twórcy. Powstała teoria, że Baby Yoda może stać się jednym z Mandalorian, jednocześnie zostając Rycerzem Jedi. Ponieważ jest on tego samego gatunku, co Yoda - chociaż zostało potwierdzone, że nie jest jego potomkiem - jest wrażliwy na Moc. Fani nie mają wątpliwości, że podąży drogą Yody i w przyszłości stanie się Jedi. Biorąc też pod uwagę fakt, że wychowywany jest obecnie przez członka Mandalorian, zgodnie ze zwyczajem, maluch zostanie przygotowany do założenia hełmu.

Zanim Mandalorianie weszli w konflikt z Zakonem, wśród ich społeczności pojawił się jeden Rycerz Jedi. Tarre Vizsla dołączył do Zakonu jako dziecko po tym, jak odkryto jego wrażliwość na Moc. Niestety, niewiele wiadomo o jego życiu jako Jedi. Znany jest jednak wśród społeczności Mandalorian jako ten, który stworzył Darksaber - unikalny, czarny miecza świetlny, który ostatnio widzieliśmy właśnie w serialu Disney+, gdzie dzierżył go Moff Gideon. Po śmierci Tarrego Vizsli miecz trzymano w świątyni Jedi na Coruscant. Teraz w jego posiadaniu jest Gideon, a teoria fanów zakłada, że po jego śmierci w 2. sezonie broń będzie dzierżona właśnie przez małego przedstawiciela rasy Yody. Wyklucza się tym samym, że broń zostanie ukryta po śmierci wroga, a własnie zostanie przejęta przez protagonistów. Interesowałby was taki scenariusz? Dajcie znać w komentarzach.