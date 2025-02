11 Bit Studio

Reklama

Fani gier survivalowych będą musieli poczekać nieco dłużej na premierę The Alters. Najnowsze informacje od dewelopera 11 bit studios, znanego z takich tytułów jak Frostpunk oraz This War of Mine, wskazują, że premiera gry została przesunięta z planowanego pierwszego kwartału 2025 roku na jeszcze późniejszy termin. W oficjalnym tweecie deweloper wyjaśnił, że decyzja ta wynika potrzeby dopracowania systemów i spełnienia wysokich standardów jakościowych.

To już druga zmiana daty premiery – początkowo The Alters miało pojawić się jeszcze w 2024 roku, później planowano wczesny 2025 rok.

ROZWIŃ ▼

W grze wcielimy się w astronautę Jana Dolskiego, który musi zmierzyć się z wrogim środowiskiem obcej planety. Kluczowym elementem rozgrywki jest eksperymentalna technologia pozwalająca tworzyć różne wersje samego siebie, zwane Altersami. Każda z tych postaci reprezentuje inną ścieżkę życiową – od inżyniera, przez naukowca, aż po osobę, której los potoczył się w sposób mniej idealny. Gracz będzie musiał umiejętnie zarządzać tymi alternatywnymi ja, wykorzystując ich unikalne umiejętności, osobowości i emocje, aby przetrwać i odnaleźć drogę ucieczki z nieprzyjaznej planety.

The Alters szykowane jest z myślą o PC, PS5 i Xbox Series X/S.