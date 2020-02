Vagrant Queen - zwiastun serialu. Space Opera od Syfy

Vagrant Queen to opowieść o Elidzie (Adriyan Rae), której historię śledzimy od jej dzieciństwa, gdy miała zostać królową, do czasów teraźniejszych, gdy próbuje przeżyć ścigana w różnych rejonach galaktyki. Cały czas udaje się jej być o krok przed rządem Republiki, który chce zniszczyć jej ród. Kiedy stary przyjaciel Isaac (Tim Rozon) pojawia się i twierdzi, że jej matka Xevelyn wciąż żyje, wyruszają wraz z sojuszniczką Amaą (Alex McGregor) na ratunek. Bohaterka wkracza w samo centrum galaktycznej walki o władze.

Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Jest on oparty na komiksie pod tym samym tytułem od Vault Comics. Twórcy zapowiadają, że jest to zabawna i brutalna space opera. Zdjęcia do serialu są kręcone w Cape Town w RPA. Za sterami stoi Jem Garrard.

Vagrant Queen - premiera w USA odbędzie się 27 marca 2020 roku.

