The Mandalorian - istotne powiązanie z uniwersum w finale. Easter eggi z odcinków 6-8

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Mandalorian w 2. sezonie znacznie rozbudowuje znanym widzom świat Star Wars, wprowadzając nowe wątki na przyszłość. Wiele detali wskazuje też istotne powiązania z uniwersum oraz zapowiedzi na przyszłość.

Wciąż nie milkną echa finału 2. sezonu, w którym w ramach zaskakującego, gościnnego występu zobaczyliśmy Luke'a Skywalkera. To jednak nie wszystkie ciekawe easter egii z trzech ostatnich odcinków 2. sezonu serialu, który tym razem dostarczył ich naprawdę wiele.

W tym newsie zebraliśmy dla Was wszystkie nawiązania i smaczki z 6., 7. oraz 8. odcinka.

The Mandalorian - easter-eggi z 6. odcinka

Po spotkaniu z Ahsoką Tano, Din Djarin i Grogu lądują na Tythonie. Tam pojawia się także Boba Fett i możemy go pierwszy raz od dawna znowu zobaczyć w akcji. To samo w sobie jest potężnym nawiązaniem, ale to nie wszystko.

Slave I - ze wszystkich statków kosmicznych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ten jest jednym z bardziej lubianych przez fanów. Boba Fett pojawia się na Tythonie razem z Fennec Shand właśnie przy pomocy statku Slave I.

The Mandalorian - easter-eggi z 7. odcinka

Din Djarin próbuje odzyskać Grogu, ale żeby móc to zrobić, musi odszukać położenie Moffa Gideona. Z pomocą Boby Fetta, Fennec, Dune oraz Mayfielda, bohaterowie osiągają swój cel.

Wrak myśliwca TIE - odcinek zaczyna się na Karthon, gdzie znajduje się więzienny obóz pracy. Wśród wraków można dostrzec części myśliwca TIE.

The Mandalorian - easter-eggi z 8. odcinka

Moff Gideon vs. Din Djarin. Finał 2. sezonu. Nim jednak dojdzie do starcia i odbicia Grogu, bohaterowie będą musieli stoczyć niezwykle trudny bój z Mrocznymi Szturmowcami i siłami Moffa Gideona. Pojawia się też tajemnicza postać...

Imperialna Lambada - bohaterowie docierają na statek Moffa Gideona skradzioną Lambadą, należącą do Imperium. To dobrze znany fanom pojazd w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który widywaliśmy między innymi w filmie o Hanie Solo.