Star Wars: Rogue Squadron - historia osadzona po Gwiezdnej Sadze? Dobre nowiny dla fanów książek i gier!

źródło: materiały prasowe

Star Wars: Rogue Squadron zapowiada się na coś kompletnie nowego w filmowych Gwiezdnych Wojnach. Patty Jenkins, reżyserka Wonder Woman stanie za kamerą historii o pilotach Eskadry Łotrów.

Według oficjalnego opisu opublikowanego przez Lucasfilm można wywnioskować, że będzie to pierwsza historia osadzona po wydarzeniach z Gwiezdnej Sagi, czyli po Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Czytamy, że film ma pokazać "erę przyszłości galaktyki". To właśnie te słowa sugerują wszystkim osadzenie akcji po wydarzeniach z części IX. Patty Jenkins oficjalnie i otwarcie się do tego nie odniosła, więc traktujmy to z dystansem, bo może to jest błędna interpretacja.

Sama reżyserka rozmawiała z IGN na temat Wonder Woman 1984 i tam też zapytano ją o Rogue Squadron:

- Tworzymy oryginalną historię, na którą wielki wpływ będą mieć książki i gry. Rozumiemy i przyjmujemy wiele dobrych rzeczy z tych produkcji, ale i tak tworzymy oryginalną historię. Jestem tym podekscytowana - mówi.

Jenkins odnosi się do cyklu książkowego X-Wingi oraz gier z serii Star Wars: Rogue Squadron, które fabularnie należą do tzw. Legend.