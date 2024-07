fot. materiały prasowe

Reklama

Prace na planie The Old Guard 2 zakończyły się we wrześniu 2022 roku. Fani myśleli, że do tej pory już obejrzą sequel lubianego filmu akcji, ale wciąż nie ma nawet daty premiery. Grająca główną rolę Charlize Theron mówi, że prace nad postprodukcją trwają i wkrótce akcyjniak pojawi się na ekranach.

The Old Guard 2 - powód opóźnień

Aktorka tłumaczy, że najpierw duże opóźnienie wprowadziła zmiana władzy na czele Netflixa. Wówczas po pięciu tygodniach postprodukcji na czas zmian została ona wstrzymana. Potem wpływ na wszystko miały też strajki aktorów i scenarzystów. Theron jednak podkreśla, że nigdy nie obawiała się, by jej film mógł zostać odłożony na półkę.

- Wprowadzali dużo zmian i kompletnie to rozumiem. W końcu udało nam się wznowić prace i jestem podekscytowana naszym filmem. Jest naprawdę dobry i ważny dla nas. Chciałam zagrać w sequelu tylko, jeśli będziemy mogli zrobić coś nadzwyczajnego. Kocham ten film.

The Old Guard miał premierę w 2020 roku i osiągnął sukces w Netflixie, więc sequel szybko został zamówiony. Za kamerą dwójki stanęła Victoria Mahoney, a do obsady dołączyli Uma Thurman i Henry Golding. Poza Theron w obsadzie powracają także Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo oraz Chiwetel Ejiofor.

Szczegóły fabuły nie są znane. Ze słów Theron wynika, że premiera odbędzie się jeszcze w 2024 roku.