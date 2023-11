The Thaumaturge - polskie RPG zalicza opóźnienie. Znamy nową datę premiery

fot. 11 bit studios

The Thaumaturge, RPG tworzone przez zespół Fool's Theory i wydawane przez 11 bit studios, miało zadebiutować na PC 5 grudnia tego roku. Niestety twórcy poinformowali, że nie uda im się dotrzymać tego terminu i zdecydowali się przełożyć premierę na 20 lutego 2024 roku.

Taka decyzja wynika z faktu, że twórcy oraz wydawca zadecydowali o przeznaczeniu dodatkowego czasu na ten projekt, by dopiąć wszystko na ostatni guzik i zapewnić produkcje o jakości, jakiej oczekują gracze. W minionych tygodniach wprowadzano poprawki i to właśnie na tym etapie dostrzeżono przestrzeń na dalsze ulepszenia, co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia decyzji o przesunięciu debiutu na przyszły rok.

The Thaumaturge to RPG, w którym gracze poznają historię Wiktora Szulskiego, tytułowego taumaturga walczącego z własną przyszłością. Akcję osadzono w Warszawie 1905 roku, a podczas zabawy natrafimy nie tylko na mieszkańców miasta, ale też demony zwane Salutorami - istoty, które karmią się najmroczniejszymi sekretami ludzi.