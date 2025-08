Dlaczego publiczność jest zmęczona kinem superbohaterskim? Scenarzysta Batmana podaje ważny powód

fot. materiały prasowe

Od kilku lat mówi się o zjawisku zmęczenia kinem superbohaterskim wśród globalnej publiczności. Jedni uważają to zjawisko za mit, a inni przytakują i podają kolejne argumenty, dlaczego ich zdaniem jest to prawda. James Gunn, kierownik DCU, twierdził ostatnio, że to nie tyle zmęczenie, co fakt, że kiedyś te produkcje były popularniejsze i przyciągały większe grono odbiorców efektownymi wizualiami i ciągłą akcją. Widownia nie jest tyle zmęczona, a po prostu oczekuje czegoś nowego i może głębszego. Inny powód stojący za ostatnimi porażkami produkcji z trykociarzami podał Mattson Tomlin, scenarzysta Batmana z Robertem Pattinsonem.

Zdaniem Tomlina jednym z powodów, o których często się nie mówi, jest po prostu przesyt takich treści i wybór adaptacji, które się produkuje:

Prawda jest taka, że nie każda postać potrzebuje swojego filmu. Branża filmowa od trzydziestu lat walczy z grami komputerowymi, a teraz czeka ją kolejna walka z YouTubem/TikTokiem i internetem. To zupełnie inny poziom. Film musi mieć usprawiedliwienie dla swojego istnienia, nieważne czy superbohaterski czy nie.

Te słowa pokrywają się z narzekaniami widzów na to, co m.in. Sony zrobiło ze swoim uniwersum kinowym ze złoczyńcami Spider-Mana. Wiele osób uważało filmy o Madame Web czy Morbiusie za kompletnie niepotrzebne, ponieważ szeroka publiczność ich nie kojarzyła, a potem ponosiły one klęskę z rozmaitych powodów. Zgadzacie się z jego słowami?

