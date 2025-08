K-popowe łowczynie demonów z sequelem? Netflix ma duże plany na przyszłość!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Netflix dwa dni temu ogłosił, że K-popowe łowczynie demonów stały się najchętniej oglądanym oryginalnym filmem animowanym w historii platformy. Nie można się temu dziwić, skoro od premiery 20 czerwca animacja nie wypadła poza TOP10, notując bardzo wysokie wyniki wyświetleń (co tydzień ponad 20 mln). Do tego filmowa piosenka Golden w wykonaniu fikcyjnego zespołu HUNTRI/X trafiła na listę 100 najlepszych utworów Billboardu. Tytuł zyskał ogromną popularność, więc wielu fanów czeka na decyzję Netflixa w sprawie jego przyszłości.

Według serwisu The Wrap platforma planuje rozbudowę franczyzy. Netflix i Sony Animation mają stworzyć dwa animowane sequele. Ale to nie wszystko, bo chcą również nakręcić aktorski remake K-popowych łowczyń demonów. Gigant streamingowy nie potwierdził oficjalnie tych doniesień, ale obserwując, jakim fenomenem stał się tytuł, jest to raczej kwestią czasu.

Grają koncerty, wcinają ramen, niszczą demony... Te K-popowe na wszystko znajdują czas. Zobacz, jak przebojowo ratują świat! [opis Netflixa]