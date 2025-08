Gwiazdy Gry o tron i The Boys w 2. sezonie Problemu trzech ciał. Druga odsłona już w produkcji

fot. HBO

Od jakiegoś czasu trwają prace nad 2. sezonem Problemu trzech ciał, serialu Netflixa, za który odpowiedzialni są twórcy Gry o tron od HBO, czyli David Benioff oraz D. B. Weiss, a także Alexander Woo. W pierwszej serii w obsadzie pojawiło się kilka nazwisk kojarzących z hitem fantasy. Zagrał tam m.in. Liam Cunnigham czy John Bradley-West. W obsadzie 2. serii pojawi się ktoś, kogo kojarzą wszyscy fani Gry o tron.

Oficjalnie poinformowano, że do obsady 2. sezonu Problemu trzech ciał dołączył Alfie Allen, czyli Theon Greyjoy z Gry o tron. Możecie go również kojarzyć z roli tego, przez którego wystartowała cała seria John Wick. Wcieli się on w niejakiego Fuzzy Braina. To nie jedyne nowości obsadowe. W Problemie trzech ciał zagra również Claudia Doumit, którą możecie znać z The Boys, a także David Yip, Jordan Sunshine oraz Ellie de Lange.

Problem trzech ciał - opis fabuły

Fatalna decyzja młodej kobiety podjęta w Chinach w latach 60. XX wieku odbija się w przestrzeni i czasie na grupie genialnych współczesnych naukowców. Gdy prawa natury wymykają się spod kontroli, piątka byłych współpracowników spotyka się ponownie, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości. Ekranizacja powieści Cixina Liu pod tym samym tytułem.

