Square Enix zapowiada dwie nowe gry "HD2D". Jedną z nich możecie już przetestować

fot. Square Enix

Podczas sierpniowej prezentacji Nintendo Direct nie zabrakło niespodzianek. Wśród nich znalazły się m.in. zapowiedzi dwóch zupełnie nowych produkcji od Square Enix, wykonanych w charakterystycznym dla tego wydawcy stylu graficznym, określanym mianem "HD-2D", łączącym elementy nowoczesne z retro.

Pierwszą z ujawnionych gier jest The Adventures of Elliot: The Millennium Tales — RPG akcji osadzone w świecie fantasy, w którym gracze wcielają się w tytułowego bohatera, poszukiwacza przygód. W trakcie rozgrywki skorzystamy nie tylko z różnych rodzajów broni, ale także ze wsparcia wróżki — towarzyszki Elliota. Choć premiera gry zaplanowana jest na 2026 rok, już teraz w Nintendo eShop dostępna jest wersja demonstracyjna.

Zapowiedziano również Octopath Traveler 0, czyli kolejną odsłonę popularnej serii jRPG z turowym systemem walki. Tym razem będzie to fabularny prequel, w którym gracze otrzymają możliwość stworzenia własnego bohatera. Premiera gry zapowiedziana została na 4 grudnia 2025 roku.