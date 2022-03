The Walking Dead - Norman Reedus miał wypadek na planie zdjęciowym finałowego odcinka

fot. AMC

Wypadek Normana Reedusa na planie zdjęciowym The Walking Dead wydarzył się 11 marca w Georgii w czasie, gdy trwała produkcja finałowego odcinka. Rzecznik aktora, Jeffrey Chassen, poinformował opinię publiczną o stanie zdrowia odtwórcy roli Daryla Dixona. W krótkiej informacji podał, że Reedus doznał wstrząśnienia mózgu na planie. Ponadto szybko dochodzi do zdrowia i wkrótce wróci do pracy. Podziękował również wszystkim za troskę.

Nie są znane okoliczności zdarzenia, a także czy miało ono miejsce bezpośrednio podczas kręcenia sceny czy nie. Reedus był wyłączony z pracy na planie, więc produkcja została przesunięta o kilka dni przez AMC.

Informację o kontuzji Reedusa wyjawiły w mediach społecznościowych osoby zajmujące się Fandemic Tour, w którym miał wziąć udział. Napisali, że spotkanie z aktorem w tym nowym komiksowym konwencie zostało przełożone. Wydarzenie będzie mieć miejsce w dniach od 18 do 20 marca w Atlancie. Podczas eventu pojawią się inne gwiazdy z uniwersum The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan (Negan), Melissa McBride (Carol), Seth Gilliam (Gabriel), Cailey Fleming (Judith), David Morrissey (Gubernator) i Sarah Wayne Callies (Lori), a także Jenna Elfman (June) z Fear the Walking Dead.

The Walking Dead - 11. sezon

