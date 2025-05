Czy najbardziej kontrowersyjny reżyser powróci do Star Wars? Jest decyzja

fot. materiały promocyjne

Po premierze Przebudzenia Mocy w 2015 roku, Disney i Gwiezdne Wojny były na fali. W kinach po drodze zadebiutował udany Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, ale wszyscy czekali na rozwiązanie cliffhangera z końcówki 7. części, który dotyczył Luke'a Skywalkera. Ósma część wyreżyserowana przez Riana Johnsona również przekroczyła miliard dolarów wpływów z globalnego box office, ale stała się obiektem nadal żywych dyskusji pomiędzy fanami i wyodrębniła dwa obozy - osoby kochające Ostatniego Jedi i nienawidzące go.

Polaryzująca premiera filmu - 91% pozytywnych opinii od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes kontra 41% takowych ze strony publiczności - doprowadziła prawdopodobnie do roszad za kulisami. Przy 9. części próbowano odmienić niektóre z decyzji podjętych przez Johnsona i w ten sposób trafić do szerszej publiczności i fanów Star Wars, ponieważ wielu z nich odwróciło się plecami od marki. W 2017 roku Disney ogłosił też, że to właśnie Johnson będzie odpowiedzialny za reżyserię nowej trylogii w tym świecie. Od tamtego czasu do mediów wpływały różne doniesienia - jedne potwierdzające, że reżyser zajmie się nowymi filmami, a drugie twierdzące, że do tego nie dojdzie po klęsce Ostatniego Jedi.

Niedawno z Rianem Johnsonem porozmawiało The Independent, któremu znany reżyser odpowiedział w następujący sposób:

Jestem skupiony na robieniu innych rzeczy, co nie wyklucza, że to [reżyserowanie nowego filmu ze świata Gwiezdnych Wojen] nie może się stać gdzieś po drodze. Byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie gdybym któregoś dnia wrócił do Gwiezdnych Wojen.

