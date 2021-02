The Walking Dead: Nowy świat - aktor zapowiada dużo akcji w 2. sezonie

fot. AMC

Widzowie muszą się uzbroić w cierpliwość, żeby obejrzeć ciąg dalszy historii z The Walking Dead: Nowy świat. 1. sezon spin-offa The Walking Dead zakończył się intrygująco. Huck (Annet Mahendru) okazała się szpiegiem działającym na rzecz Armii Republiki Obywatelskiej, która zabrał helikopterem Hope Bennett (Alexa Mansour). A Iris (Aliyah Royale) i Felix (Nico Tortorella) spotkali w lesie tajemniczą grupę ludzi, w której znajduje się Will. Twórcy zapowiedzieli, że w 2. sezonie widzowie będą mogli lepiej poznać postacie Percy'ego (Ted Sutherland) oraz wspomnianego chłopaka Felixa. Jelani Alladin, który wciela się w Willa przybliżył, czego mogą się spodziewać w nowej odsłonie serialu.

Nie mam pojęcia, co się wydarzy. Ale mogę sobie tylko wyobrazić, opierając się na tym co zobaczyliśmy w końcówce pierwszego sezonu, że czeka nas dużo akcji i walki. Znakomicie, że w serialu pojawi się teraz inna energia. Gdy te dzieciaki rozpoczynały swoją podróż były bardzo naiwne, ale już takie nie są. Dosłownie zostały splamione krwią.

W 2. sezonie powrócą również Nicolas Cantu (Elton) i Hal Cumpston (Silas), a także Julia Ormond, która gra Elizabeth Kublek odpowiadającą za masakrę w Kolonii.

The Walking Dead: Nowy świat powróci z drugim, a zarazem ostatnim sezonem w 2021 roku. Nie podano jeszcze dokładnej daty, kiedy nowe odcinki trafią na Amazon Prime Video. Wiadomo, że zadebiutują po The Walking Dead sezonie 10C oraz Fear the Walking Dead sezonie 6B.