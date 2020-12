The Walking Dead: Nowy świat - co w 2. sezonie? Twórcy o przyszłości uniwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

1. sezon The Walking Dead: Nowy świat dobiegł końca. Jednym z bardziej nurtujących fanów pytań po finałowych dwóch odcinkach jest to, kim jest grupa ludzi ukrywająca się w lesie, którą spotkali Felix i Iris. Scott Gimple, dyrektor do spraw treści w The Walking Dead i spin-offów, postanowił rozwiać wątpliwości widzów.

Martwiłem się, że ludzie pomyślą, że to jest grupa, którą widzieli w uniwersum The Walking Dead. To jest zupełnie nowa grupa.

Gimple nic więcej nie zdradził, ale powiedział, że grupa ma wiele wspólnego z Willem, czyli chłopakiem Felixa. Dotyczy też tego czym ten bohater się zajmował, a także jego wyprawą, z której nie wrócił do placówki, gdzie przebywa Leo.

W planach stacji AMC jest jeszcze druga seria, która również będzie liczyć 10 odcinków. Matt Negrete, showrunner, potwierdził, że są bliscy ukończenia scenariusza do finałowego odcinka serialu. Stwierdził też, że te dwa sezony serialu zawsze uważał za dwa znacznie różniące się od siebie rozdziały jednej książki. Obiecał również, że w kolejnej serii więcej czasu poświęci się miejscu, gdzie znajduje się Leo, co pozwoli lepiej poznać ten świat oraz armię Republiki Obywatelskiej.

Ponadto powiedział, że w dalszym ciągu historii widzowie zobaczą jeszcze wiele nowych postaci. Do swoich ról powrócą Ted Sutherland (Percy) oraz Jelani Alladin (Will), których lepiej poznamy. Podobnie stanie się z Jennifer nazywaną Huck (Annet Mahendru), która okazała się szpiegiem w grupie nastolatków pracującą na rzecz armii Republiki Obywatelskiej. Ponadto jest córką Elizabeth Kublek (Julia Ormond), która stoi za rzezią w Kolonii Akademickiej, z której wyruszyli główni bohaterowie. Twórca zdradził, że ich relacja jest bardzo złożona i łączy ich wspólny bagaż doświadczeń, dlatego matka Jennifer jest tak nadopiekuńcza.

Do sieci trafił zwiastun 2. sezonu The Walking Dead: Nowy świat. Jest on animowany i nie ma w nim nowych scen, ponieważ jego produkcja ruszy dopiero na początku 2021 roku. Sam serial powróci do telewizji jeszcze w tym samym roku. W wideo słyszymy Elizabeth, która w jednym z odcinków powiedziała, jak wysoce rozwinięta jest Republika Obywatelska.

Mamy prąd, wodę, leki, transport, radę, sądy, szkoły, kulturę, walutę oraz ekonomię, rolnictwo, przemysł, prawo. Jesteśmy ostatnią płonącą latarnią. Jesteśmy ostatnią nadzieją.

The Walking Dead: Nowy świat - zwiastun 2. sezonu

Ponadto Scott Gimple nie pozostawił złudzeń, co do Ricka Grimesa (Andrew Lincoln). Bohater nie pojawi się w The Walking Dead: Nowy świat.

Ludzie powinni oglądać ten serial, żeby poznać szczegóły mitologii, w której znalazł się Rick Grimes. Może nawet zobaczą miejsca, w których on przebywał. Jednak nie ma go w pobliżu. Nie wiem czy nie zasmucę tym wszystkich, ale nie podoba mi się to, że ludzie oglądają serial licząc na pojawienie się Ricka.

Gimple uspokoił fanów, że filmy o Ricku Grimesie powstaną i wszyscy zbierają siły do pracy – Andrewu Lincoln, Robert Kirkman (twórca komiksu The Walking Dead), David Alpert (producent wykonawczy), AMC i Universal. Po prostu produkcja filmu pełnometrażowego wygląda nieco inaczej i wymaga więcej nakładu pracy niż nad serialem, gdzie zdjęcia do jednego odcinka trwają 8 dni. Dodatkowo powstają inne seriale, które wymagają uwagi i będą stanowić przyszłości uniwersum The Walking Dead.

Mamy serial o Carol i Darylu, który jest w pewien sposób punktem centralnym tego, co przed nami. Z drugiej strony Tales... jest zupełnie czymś innym. Tam nawet nie będzie stałej obsady. To będzie mieszanka starych ulubieńców w różnych formach.

Twórca podkreśla, że Tales of The Walking Dead będzie się różnić od pozostałych produkcji, ale mają się tam pojawiać znajome twarze. Nie wyklucza gościnnych występów czy krótkich historii. Ma to odświeżyć The Walking Dead, a jednocześnie wprowadzić nowe rzeczy.

Scott Gimple odniósł się również do 6 pozostałych odcinków The Walking Dead. Ta część historii ma stanowić swego rodzaju pomost do 11. sezonu. Twórcy bardzo podoba się koncepcja opowiadania historii, która koncentruje się tylko na kilku bohaterach, podobnie jak to obecnie jest w Fear the Walking Dead. Uważa, że odcinek Here's Negan (10x22), który będzie opowiadać o genezie tej postaci będzie znakomity. Tak skomentował sezon 10C:

Początkowo patrzyłem na to jak na akustyczny koncert, ale to coś znacznie większego. Myślę, że to nadal rockowy koncert, ale bardzo intymny. To jest coś w stylu występu The Rolling Stones, w którym bierze udział 50 osób.

The Walking Dead - premiera pierwszego z nowych odcinków odbędzie się 1 marca 2020 roku. W Polsce emisja zaplanowana jest standardowo na FOX.