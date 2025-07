Judas Kena Levine'a będzie grą w starym stylu. Co to oznacza dla graczy?

Ghost Story Games

Jak wyjaśnił Levine, kupując grę Judas, gracze otrzymają całe doświadczenie od razu. Oznacza to, że nie będzie w niej żadnych ukrytych kosztów ani dodatkowych elementów, które wymagałyby dalszych inwestycji po zakupie podstawowej wersji.

Ta deklaracja stanowi powiew świeżości w branży, gdzie model "gra jako usługa" i mikropłatności stały się niemal standardem. W dobie, gdy wiele gier, nawet tych z silnym elementem fabularnym, próbuje integrować tryby wieloosobowe czy ciągłe aktualizacje z elementami monetyzacji, decyzja Levine'a w sprawie Judas jest wyraźnym powrotem do korzeni.

Cała uwaga zespołu skupia się więc na stworzeniu spójnej, wciągającej narracji i immersyjnego doświadczenia dla pojedynczego gracza. Levine nie ograniczył się jedynie do opisu swojej nadchodzącej produkcji. Wskazał również na inne tytuły, które, podobnie jak Judas, przyjęły tradycyjne podejście do gier dla pojedynczego gracza, całkowicie rezygnując z monetyzacji. Wśród wymienionych przez niego przykładów znalazły się takie hity jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077, Clair Obscur: Expedition 33, a nawet Kingdom Come: Deliverance 2.

Judas ciągle nie ma daty premiery. Gra zmierza na PC oraz konsole.