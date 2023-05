The Walking Dead - koniec prac na planie serialu o Ricku i Michonne! Twórcy dziękują ekipie filmowej

fot. AMC

The Walking Dead: Summit to robocza nazwa nowego spin-offa w świecie zombie, który skupia się na postaciach Ricka i Michonne. Do swoich ról powrócili Andrew Lincoln oraz Danai Gurira. Serial opisywany jest jako epicka miłosna historia, w której Michonne rusza na ratunek Rickowi pojmanemu przez Armię Republiki Obywatelskiej. Przypomnijmy, że początkowo miały powstać 3 filmy o dalszych losach Grimesa, ale ostatecznie stacja AMC zdecydowała się na 6-odcinkowy serial.

Zdjęcia do The Walking Dead: Summit rozpoczęły się na początku 2023 roku w New Jersey, który udawał postapokaliptyczną Filadelfię. Według najnowszych doniesień prace na planie właśnie dobiegły końca o czym poinformował twitterowy profil TWDU Promos umieszczając list od twórców. Znalazły się w nim podziękowania dla ekipy filmowej od producentów Scotta Gimple'a, Denise Huth, Briana Bockratha oraz głównych aktorów. Talent, energia i entuzjazm ekipy pozwoliła im na przebrnięcie przez cały proces produkcyjny oraz umożliwiły im opowiedzenie kolejnej historii w ciągu ponad 10 lat tworzenia tego uniwersum.

https://twitter.com/TWDUPromos/status/1663210080588767233

The Walking Dead: Summit będzie mieć premierę w 2024 roku. Obecnie na kanale AMC Polska emitowany jest 8. sezon Fear the Walking Dead. W czerwcu premierę będzie mieć The Walking Dead: Dead City, który skupi się na postaciach Negana i Maggie. Ponadto w drugiej połowie 2023 roku zadebiutuje spin-off o Darylu Dixonie, w którego ponownie wcieli się Norman Reedus.