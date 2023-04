The Walking Dead - AMC zamawia kolejny spin-off w świecie zombie!

fot. AMC

Serial The Walking Dead zakończył się w 2022 roku, ale stacja AMC wciąż zapewnia fanom tego uniwersum rozrywkę za sprawą spin-offów. W połowie maja będą mieć premierę nowe odcinki 8. sezonu Fear the Walking Dead. Następnie w czerwcu zostanie wyemitowany serial The Walking Dead: Dead City, który skupi się na historii Maggie (Lauren Cohan) i Negana (Jeffrey Dean Morgan). W 2024 roku widzowie powinni się spodziewać spin-offu, który na razie funkcjonuje pod nazwą The Walking Dead: Summit. Ta produkcja opowie o losach Ricka (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira)

Teraz stacja AMC zamówiła nowy spin-off, którego akcja będzie się rozgrywać w świecie The Walking Dead. Jego roboczy tytuł to More Tales From the TWDU. Ma to być druga seria antologii Tales of the Walking Dead, ale będzie się różnić od niej tym, że historie w poszczególnych odcinkach będą mieć krótką formą. Nowym projektem, który będzie składać się z 6 epizodów, zajmie się Scott Gimple.

Przypomnijmy, że Tales of the Walking Dead przedstawiał różne historie ludzi, którzy przetrwali apokalipsę zombie. Niektóre odcinki skupiały się na nowych bohaterach, w których wcielili się m.in. Terry Crews, Parker Posey, Jessie T. Usher czy Daniella Pineda. W trzecim epizodzie widzowie obejrzeli genezę postaci Alphy z Szeptaczy znanej z The Walking Dead. Do tej roli powróciła Samantha Morton.

fot. AMC

Dodajmy, że również Norman Reedus ponownie zagrał Daryla w jeszcze jednym spin-offie The Walking Dead. Zdjęcia do serialu odbywały się we Francji. W nim główny bohater budzi się w Europie nie wiedząc, jak się tam dostał. Będzie musiał odnaleźć drogę do domu. Potwierdzono, że zobaczymy w nim "mądrzejszy" wariant szwendaczy, które pojawiły się w scenie po napisach w serialu The Walking Dead: Nowy świat, a także we flagowej produkcji. Nowy serial będzie liczyć 6 odcinków.

