Biały lotos 3 - zagadka rozwiązana. Koleżanka twórcy ma odpowiedź

fot. HBO

Sarah Silverman zna Mike'a White'a, twórcę Białego lotosu, od przynajmniej dwóch dekad. Razem wystąpili w komedii Szkoła rocka z 2003 roku. Aktorka postanowiła wypytać kolegę o jeden wątek z 3. sezonu hitu HBO, który jej zdaniem został porzucony. Chciała dowiedzieć się, dlaczego Victoria Ratliff (Parker Posey) traktowała Kate Bohr (Leslie Bibb) ozięble w 2. odcinku. Odpowiedź ujawniła goszcząc w programie Live with Kelly and Mark.

- Napisałam do niego z pytaniem o to. Czemu ona udawała, że jej nie zna? To coś, co zostało wycięte, czy jaka jest odpowiedź. [Mike White - przyp. red.] na to: "Nie, pokazywałem tylko, że jest suką".

To oficjalnie wyklucza wszelkie teorie fanów, którzy próbowali wysnuć, co wydarzyło się między kobietami na imprezie wiele lat przed akcją z 3. sezonu Białego lotosu.

Choć Sarah Silverman założyła, że Mike White zapewne nie zaprosi ją do obsady kolejnego sezonu, nadal ma ogromną nadzieję. Wierzy, że sprawdziłaby się "niesamowicie" w takim formacie.

Serial Biały lotos jest dostępny na platformie streamingowej Max.

