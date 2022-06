Thor: miłość i grom - Christian Bale był przerażający na planie. Aktorzy o jego pracy

Źródło: Marvel

Do premiery superprodukcji Thor: miłość i grom został miesiąc, więc powoli rusza promocja, więc pojawiają się wypowiedzi, komentarze i ciekawostki zza kulis widowiska MCU. W nowym numerze magazynu D23 pojawiły się wypowiedzi Chrisa Hemswortha (Thor) i Tessy Thompson na temat roli Christiana Bale'a.

Thor: miłość i grom - Gorr, rzeźnik bogów

Hemsworth wspomina, że normalnie praca jest wesoła i opiera się bardzo mocno na improwizacji w komedii. Gdy jednak Christian Bale jako Gorr wchodził na plan, wesoła i kolorowa atmosfera od razu znikała. Tak wspomina to Hemsworth.

- Wszyscy jesteśmy w swoim świecie improwizacji, komedii i frajdy. Wtedy on wchodzi na plan i patrzymy wzajemnie na siebie i "o, mój Boże! To jest intensywne i poważne. To naprawdę przerażające.".

Według Thompson kreacja Bale'a odnajduje błyskotliwą równowagę, ponieważ jest on przerażający i charyzmatyczny, ale jednocześnie gra on w kontekście kolorowego, dziwacznego świata bohaterów.

Dla wszystkich aktorów zaskakujące było zachowane Bale'a, bo jak padały słowa "akcja!", jego Gorr jest przerażający i niesamowity, ale po "cięcie!" momentalnie wychodził z roli i potrafił normalnie rozmawiać o tym, co robił w weekend.

Hemsworth dodaje, że chcą filmem zaskoczyć widzów i im zaimponować.

Thor: miłość i grom

Natalie Portman o relacji z Thorem

W tym samym magazynie są też komentarze Natalie Portman, która powraca jako Jane Foster stająca się superbohaterką znaną jako Potężna Thor. Aktora wyjawia, że wesoło było wypełnić te luki w historii Thora i Jane, bo musieli sobie wyobrazić, jak zerwali ze sobą i dokonać interpretacji, by móc rozwinąć swoje kreacje i wzajemną relację.

Chociaż otwarcie Natalie Portman nie raz narzekała na swoje doświadczenia na planach blockbusterów, też tych z MCU, Tym razem ma jedynie słowa pochwały dla twórcy.

- Taika wprowadza na planie poczucie zabawy, żartów i spontaniczności. To było naprawdę radosne środowisko pracy i wszyscy przyjęliśmy do siebie tę głupkowatą atmosferę.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.