Marvel - Hulk podniósł Mjolnir i stał się Thorem! Zniszczony Bifrost, rozsadzona planeta!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel dokłada do pieca w wydarzeniu Banner of War, w którym obserwujemy większy niż życie pojedynek Hulk vs. Thor. Jeśli po poprzednich odsłonach eventu zakładaliście, że scenarzysta Donny Cates wystrzelał się już z fabularnych pomysłów na podkręcenie monumentalności widowiska, to nie mogliście być w większym błędzie. W zeszycie Thor #26 Hulk podniósł bowiem Mjolnir, natomiast bóg burzy w swojej zmienionej wersji w przypływie gniewu zniszczył Bifrost.

Przypomnijmy, że w ostatniej części opowieści heros z Asgardu przeszedł transformację w istotę hulkopodobną, tzw. Thulka - szerzej opisywaliśmy to w tym miejscu. Walka tytanów trwa; jej kolejny etap rozpoczął właśnie Thor-Hulk, który ma olbrzymi problem z kontrolowaniem agresji. Widząc zagrożenie z jego strony Sif, która pełni obecnie tę samą rolę co wcześniej Heimdall, próbowała za pomocą Bifrostu teleportować Thulka do domu. Sęk w tym, że monstrum w odpowiedzi zniszczyło most dzięki wyrzuceniu z siebie potężnej wiązki promieniowania gamma - sama Sif ledwo uszła z życiem.

By powstrzymać Thora-Hulka, Bruce Banner zawarł nieoczekiwany sojusz z Odynem, którego dusza i świadomość wciąż uwięzione są w Mjolnirze. Dawny Wszechojciec, najprawdopodobniej zmieniając zaklęcie w artefakcie, sprawił więc, że walczący z Thulkiem Zielony Goliat w swojej podstawowej wersji zyskał moce boga burzy i od tej pory może dzierżyć słynny młot.

Innymi słowy: w chwili obecnej odbiorcy wydarzenia obserwują batalię Hulka, który stał się Thorem, i Thora, który stał się Hulkiem. Batalię tak gigantyczną, że gdy herosi w swoich nowych inkarnacjach starli się raz jeszcze, w wyniku zadawanych sobie nawzajem ciosów doprowadzili oni do eksplozji planety. Spójrzcie sami: