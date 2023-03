Thor: miłość i grom - w MCU mógł zadebiutować sam diabeł. Ujawniono grafiki koncepcyjne

fot. materiały prasowe

W filmie Thor: miłość i grom pojawiło się wiele bóstw, jednak nowa grafika koncepcyjna zdradza, że rozważano, by w widowisku MCU zadebiutował sam diabeł. Zobaczcie sami.

Odd Studio, australijska firma zajmująca się projektowaniem protez i tworzeniem fantastycznych istot, była odpowiedzialna za włosy, makijaże i protezy do filmu. Nowa grafika koncepcyjna, którą opublikowali na Instagramie, przedstawia czerwonego diabła z czarnymi rogami. Opis potwierdza, że postać została specjalnie zaprojektowana na potrzeby Thor: miłość i grom.

Thor: miłość i grom - grafiki koncepcyjne

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że diabła miał zagrać Russell Crowe, który ostatecznie wcielił się w Zeusa. Dlaczego? Już wcześniej artysta Miles Teves opublikował inne grafiki koncepcyjne, zlecone przez Odd Studio, które przedstawiały aktora jako króla piekieł. Napisał wtedy, że prawdopodobnie będzie to zabawne cameo. Jego rysunki to dwa ostatnie zdjęcia w poniższej galerii.

Wygląda na to, że projekt nigdy nie wyszedł poza fazę testową makijażu.