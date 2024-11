Gwiazda Krzyku uważa, że franczyza jest w dobrym miejscu. Wierzy w Kevina Williamsona

Fot. Materiały prasowe

Krzyk 7 ma wrócić do korzeni, dzięki Kevinowi Williamsonowi, czyli scenarzyście pierwszej części z 1996 roku, który tym razem stanie za kamerą nowego filmu. Matthew Lillard, który wcielał się w Stu, stwierdził w rozmowie z GamesRadar+, że franczyza jest teraz w dobrym miejscu, będąc z powrotem w rękach tego twórcy, co jest świetną wiadomością. Dodał, że kocha to, co zrobili wcześniej reżyserzy ostatnich dwóch części - Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin. Nie ma nic przeciwko nim i uważa, że obrali naprawdę ekscytującą ścieżkę. Mimo to stwierdził, że Krzyk VI stał się zbyt brutalny.

Myślę, że szósta część była, jak… Nie sądzę, żeby Ghostface kiedykolwiek potrzebował strzelby. Myślę, że w filmach wszyscy próbują powtórzyć to, co zrobiliśmy w pierwszym filmie na wiele sposobów. Na przykład maniakalny monolog na końcu. To naprawdę trudne. Mam nadzieję, że Kevin poprowadzi to w zupełnie nowym, odważnym i ekscytującym kierunku, abyśmy mogli znaleźć różne odcienie i frajdę.

Przypomnijmy, że oprócz Williamsona w nowej odsłonie powróci również Neve Campbell, która ponownie zagra Sidney Prescott. Aktorka nie wystąpiła w poprzedniej części z powodu sporu o wynagrodzenie, ale po tym, jak przedstawiono jej zarys historii, który skupi się na jej postaci, zgodziła się na zagranie w Krzyku 7.

fot. Dimension Films // Woods Entertainment // Matthew Lillard w filmie "Krzyk"