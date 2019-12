Thor: Ragnarok mógł wyglądać inaczej. Przerażające szkice Heli i Surtura

Choć od premiery Thor: Ragnarok minęły już ponad dwa lata, do sieci co jakiś czas trafiają nowe materiały nawiązujące do produkcji i będące gratką dla wszystkich fanów. Teraz możemy rzucić okiem na szkice koncepcyjne, przedstawiające alternatywny wygląd bohaterów takich jak Hela czy przerażający Surtur. Są także szkice pokazujące inną wersję Thora, Lokiego, Walkirii, Grandmastera czy ulubieńca fanów, Korga. W filmie mogli oni wyglądać nieco inaczej niż ostatecznie pokazano to na ekranie - odpowiadałaby Wam któraś z zaproponowanych wersji?

Thor: Ragnarok to pierwszy film Kinowego Uniwersum Marvela, za którym stał Taika Waititi. Jednocześnie jest to najlepiej oceniana część przygód syna Odyna i jeden z najbardziej komediowych filmów całego MCU, który wprowadził do uniwersum przebojowość, charakterystyczny humor i świeżość. Produkcja zebrała bardzo dobre oceny i świetnie poradziła sobie w box office, niezaprzeczalnie stając się hitem.