Avengers: Koniec gry - Trójca MCU vs. Thanos. Nowe, świetne szkice!

Dopiero co pokazywaliśmy Wam szkice koncepcyjne do filmu Avengers: Czas Ultrona, a teraz portal Comic Book Movie opublikował kolejną partię materiałów - tym razem związanych z produkcją Avengers: Koniec gry. Najnowsze grafiki przedstawiają więc starcie Trójcy MCU, Kapitana Ameryki, Thora i Iron Mana, z Thanosem. Autorem prac jest odpowiedzialny w Marvelu za rozwój wizualny Ryan Meinerding, który publikując je w sieci napisał krótkie: "Uwielbiam tę scenę walki w filmie! Miałem tak wiele frajdy przygotowując to ujęcie".

Warto zauważyć, że grafik systematycznie zamieszcza w Internecie szkice, których jedynie fragmenty weszły w skład albumu Marvel's Avengers: Endgame - The Art of the Movie. Artysta dawał już do zrozumienia, że w najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się większej liczby tego typu publikacji.

Zobaczcie sami - do galerii dołączyliśmy również inne szkice koncepcyjne z Avengers: Endgame:

Avengers: Koniec gry - Trójca vs. Thanos