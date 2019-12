WandaVision - postać z kinowych filmów w serialu MCU? Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

WandaVision to serial MCU produkowany dla Disney+. Według oficjalnych zapowiedzi dostajemy coś całkowicie nietypowego, unikalnego i zaskakującego. Nowa plotka pochodzi od Charlesa Murphy'ego, dziennikarza, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają. Jednak jego informacje to plotka, więc traktujcie to z dystansem - nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje.

Według Murphy'ego w finałowych odcinkach serialu miałby pojawić się Benedict Cumberbatch w roli Doktora Strange'a. Ma to sens i nie jest to szczególnym zaskoczeniem, ponieważ Kevin Feige, szef Marvel Studios zapowiadał, że serial wprowadzi widzów bezpośrednio do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

WandaVision - serial jest już kręcony. Premiera wiosną 2021 roku.