Thorgal pojawi się w grze karcianej. Zagramy w nią w przyszłym roku

fot. Egmont

Lucrum Games poinformowało, że na przyszły rok planuje wydać grę osadzoną w świecie Thorgala - komiksowej serii stworzonej przez Grzegorza Rosińskiego i Jeana van Hamme'a o przygodach tytułowego bohatera: przybysza z gwiazd wychowanego przez wikingów.

Thorgal: gra karciana ma być zaawansowaną, rywalizacyjną grą karcianą dla 2-4 graczy, w której przed wyruszeniem w drogę trzeba będzie zebrać drużynę bohaterów znanych z komiksów. Na kartach będziemy mogli zobaczyć ilustracje znane z komiksów.

Autorem gry jest Marcin Tomczyk - znany z takich tytułów, jak Veto czy Heroes of Might and Magic.