Pierwsze recenzje filmu Księgowy 2. Rzadki przykład kontynuacji lepszej od oryginału

Pierwszy Księgowy z 2016 roku z Benem Affleckiem i Jonem Bernthalem w rolach głównych nie przypadł do gustu recenzentom, ale spodobał się publiczności. Dziś w serwisie Rotten Tomatoes ma ledwie 53% pozytywnych opinii od krytyków, ale za to 77% od widowni. Kontynuacja zadebiutuje w kinach w kwietniu 2025 roku, ale już teraz pojawiły się pierwsze recenzje. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z lepszym filmem od oryginału.

Księgowy 2 ma obecnie w serwisie Rotten Tomatoes 16 recenzji, z czego 14 jest pozytywnych. Serwis nie wystawił jeszcze procentowego przelicznika, ponieważ wystawione recenzje pochodzą od osób, które widziały film w trakcie SXSW. Wszystko jednak wskazuje na to, że krytycy przyjęli nowy film Gavina O'Connora znacznie cieplej od poprzednika.

Księgowy 2 - recenzje krytyków

Krytycy nie mają wątpliwości - Księgowy 2 to zdecydowanie lepsza odsłona od części pierwszej. Film jednak wiele zawdzięcza duetowi aktorskiemu w postaci Bena Afflecka i Jona Bernthala. Zdaniem krytyków to oni dźwigają tę produkcję na barkach, a ich fantastyczna chemia potrafi zasłonić wszelkie inne bolączki.

Jest to też film o wiele lepiej nakręcony i z koherentną wizją. Reżyser postanowił pójść w stronę absurdu i komedii, ale nigdy z tym nie przesadził i nie doprowadził do autoparodii. Jest zdecydowanie śmieszniej niż było. Jedna z negatywnych recenzji wskazuje, że takie podejście doprowadziło do tego, iż Księgowy 2 ma znacznie mniejszą skalę wydarzeń i akcji. Inni recenzenci chwalą jednak takie rozwiązanie, ponieważ wychodzi na dobre dzięki aktorstwu.

Księgowy 2 nie jest żadną rewolucją w świecie kina. Pada stwierdzenie, że jest to przykład "starej szkoły robienia filmów akcji". Jest zatem dużo akcji, dużo humoru i świetna relacja dwóch głównych bohaterów.

Księgowy 2 - fabuła, obsada, premiera

W drugiej części Christian Wolff (Ben Affleck), który pracuje jako księgowy dla różnych organizacji przestępczych, zostaje zrekrutowany, by pomóc agentce skarbu Marybeth Medinie (Cynthia Addai-Robinson) w rozwiązaniu sprawy po zamordowaniu bliskiej im osoby. Aby tego dokonać, musi odnowić kontakt z bratem, Braxem (Jon Bernthal). Nie jest to jednak proste przez ich różne osobowości i lata spędzone w separacji.

Daniella Pineda, Allison Robertson, Robert Morgan i Grant Harvey uzupełniają obsadę tego filmu, tworząc pełen energii i napięcia zespół aktorski. Za reżyserię ponownie odpowiada Gavin O'Connor.

Premiera kinowa filmu Księgowy 2 w Stanach Zjednoczonych została zaś zaplanowana na 25 kwietnia. Na razie nie mamy oficjalnych informacji odnośnie daty premiery w Polsce.