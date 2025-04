fot. A24

The Smashing Machine w reżyserii Benny'ego Safdie'ego, w której główną rolę gra Dwayne Johnson, będzie mieć premierę w kinach 3 października 2025 roku.

Warto dodać, że w tym terminie ma trafić do kin film biograficzny o Michaelu Jacksonie, ale prawdopodobnie premiera produkcji o Królu Popu zostanie przesunięta, ponieważ Lionsgate bierze pod uwagę podzielenie projektu na dwie części. W ten weekend The Smashing Machine będzie rywalizować z Roofmanem z Channingiem Tatumem w roli głównej oraz kolejnym horrorem w reżyserii Osgooda Perkinsa pt. The Keeper.

The Smashing Machine - fabuła, obsada

The Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, czyli byłym zawodniku MMA i dwukrotnym mistrzu wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, jak uzależnieniem od leków przeciwbólowych.

W obsadzie oprócz The Rocka znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

