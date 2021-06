Tick, tick…BOOM! - zwiastun musicalu Netflixa. Oscarowy film?

fot. Netflix

Tick, tick…BOOM! to musical Netflixa oparty na autobiograficznej książce Jonathana Larsona, czyli twórcy kultowego Rent. Ta historia jednak powstałą przed bardziej rozpoznawalnym hitem. Andrew Garfield gra główną rolę, a towarzyszą mu Joshua Henry, MJ Rodriguez, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Bradley Whitford, Tariq Trotter, Judith Light i Vanessa Hudgens.

Bohaterem jest Jon, młody kompozytor teatralny, który pracuje jako kelner w Nowym Jorku w 1990 roku. Jednocześnie pisze coś, co ma nadzieje, że stanie się następnym wielkim amerykańskim musicalem. Jon czuje presję z każdej strony na wiele dni przed pierwszym pokazem swojego dzieła. Czuje on, że zegar tyka, więc staje przed uniwersalnym pytanie: co mamy zrobić w życiu z czasem, który mamy?

Autorem scenariusza jest Steven Levenson, doceniany i nagradzany za seriale Masters of Sex oraz Fosse/Verdon. W filmie oczywiście wykorzystano muzykę Larsona, a za choreografie taneczne odpowiada Ryan Heffington. Brian Grazer, Ron Howard, Julie Oh i Lin-Manuel Miranda są producentami. Natomiast Celia Costas, Julie Larson i Levenson są producentami wykonawczymi.

Tick, tick…BOOM! - premiera w Netflixie oraz w kinach odbędzie się jesienią 2021 roku. To jest sygnał, że platforma będzie zgłaszać ten film do walki o Oscary.