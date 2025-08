Spin-off popularnej serii z nową odsłoną. W Monster Hunter Stories 3 zagramy w przyszłym roku

fot. Capcom

Reklama

Nowa odsłona przeniesie graczy do targanego konfliktami świata fantasy, gdzie tajemnicze skażenie zagraża dwóm krainom – Vermeil i Azurii. Nadzieję dla ich mieszkańców przynosi odnalezione jajo, z którego wykluwają się dwa potężne, bliźniacze Rathalosy, bestie od dawna uznawane za wymarłe.

Gracze wcielą się w dziedzica Azurii i zarazem jedynego jeźdźca Rathalosa. Wyruszy on w podróż do zakazanych ziem, by odkryć przyczynę nadciągającej zagłady. Towarzyszyć mu będzie Eleanor, księżniczka Vermeil, która pragnie załagodzić narastający konflikt między krainami.

Poniżej możecie zapoznać się z pierwszym zwiastunem Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Materiał zadebiutował w trakcie 31 lipca 2025 roku podczas prezentacji Nintendo Direct: Partner Showcase.

Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, ale dokładny termin nie został jeszcze ujawniony. Gra trafi na Nintendo Switch 2, a także PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.