Avengers: Doomsday z wielką grupą "niezwyciężonych". Marvel stawia wszystko na Lokiego

Marvel systematycznie układa podwaliny pod nadejście Avengers: Doomsday. Niedawno dowiedzieliśmy się, że na tym polu dał sobie więcej czasu - premiera produkcji MCU została przesunięta o przeszło pół roku. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że w sieci raz po raz pojawiają się nowe spekulacje dotyczące fabuły przyszłorocznego filmu. Ostatnie z nich rzucają nieco inne światło na sposób działania tytułowej grupy superbohaterów.

Scooper James Mackwl (to nowa postać w branży, choć ma już na koncie kilka sprawdzonych doniesień) raportuje, że w Avengers: Doomsday część postaci wyruszy z Ziemi-616 na Ziemię-10005, aby spotkać się tam z X-Menami - celem rozmów ma być zażegnanie konfliktu między obiema rzeczywistościami i próba uratowania Moniki Rambeau.

Istotne jest to, że mówimy tu o wielkiej drużynie, nazywanej na grafikach koncepcyjnych "Niezwyciężonymi Avengersami". W jej skład mają wchodzić: Kapitan Ameryka, Thor, Kapitan Marvel, Shang-Chi, Ant-Man, She-Hulk, Yelena Belova, Bucky Barnes, Sentry, Hulk, Czarna Pantera, M'Baku i Namor. Prawdopodobnie dołączy do nich Fantastyczna Czwórka, która podąża śladami Doktora Dooma - złoczyńca miałby uprowadzić małego Franklina Richardsa właśnie na Ziemię-10005.

Po odkryciu planów antagonisty i wspomagającej go Time Variance Authority wspomniana wcześniej grupa superbohaterów zjednoczy się ponownie, aby chronić kluczowego dla przetrwania multiwersum Lokiego, którego rola w filmie powinna być gigantyczna. W tym samym czasie inni członkowie New Avengers - US Agent, Red Guardian i Ghost, mają zostać na Ziemi, aby wraz z armiami Wakandy i Talokanu bronić naszej planety przed nieuchronnie zbliżającą się inwazją.

Marvel Zombies jako przygotowanie przed Doomsday?

Nie jest jasne, jak w całą tę układankę zostanie wpleciony wątek Young Avengers. Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, donosi, że jeszcze przed premierą Doomsday widzowie będą mogli zapoznać się z członkiniami grupy w serialu animowanym Marvel Zombies. To właśnie w tej produkcji najlepszymi przyjaciółkami Kamali Khan aka Ms. Marvel mają być Riri Williams aka Ironheart i Kate Bishop aka Hawkeye. Wszystkie z nich prawdopodobnie będą zamieszkiwać opuszczony dom, z którego mają wychodzić wyłącznie w celu poszukiwania pożywienia.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.