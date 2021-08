To była ręka Boga - zwiastun. Najbardziej osobisty film Paolo Sorentino

fot. Netflix

Do sieci trafił nowego filmu Paolo Sorentino - To była ręka Boga. To osadzona w niespokojnym Neapolu lat 80. historia młodego Fabietto Schisy. Jak czytamy w oficjalnym opisie filmu, w produkcji nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech się mieszają, a splot zaskakujących wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto.

Paolo Sorrentino opowiada najbardziej osobistą dotychczas historię, która skupia się wokół losu, rodziny, sportu, kina, miłości i straty.

Do obsady należą Toni Servillo jako Saverio Schisa, Teresa Saponangelo jako Maria Schisa, Marlon Joubert ajako Marchino Schisa, Luisa Ranieri jako Patrizia, Renato Carpentieri jako Alfredo, Massimiliano Gallo jako Franco, Betti Pedrazzi jako Baronessa Focale, Biagio Manna jako Armando, Ciro Capano jako Capuano, Enzo Decaro jako San Gennaro.

Poniżej znajdziecie zwiastun produkcji.

To była ręka Boga - zwiastun

To była ręka Boga - film już w grudniu w kinach i na platformie Netflix.