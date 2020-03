Tokio 2020 - igrzyska olimpijskie przesunięte z powodu pandemii. Jest nowa data

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 miały odbyć się w terminie 24 lipca - 6 sierpnia 2020 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął oficjalną decyzję o odwołaniu organizacji imprezy w 2020 roku. Zostają one przesunięte na lato 2021 roku. Organizacja zgodziła się również na to, by impreza w 2021 roku odbyła się z nazwą Tokio 2020, więc obędzie się bez kosztów zmian logotypów i materiałów reklamowych.

Nie jest to zaskoczenie, ponieważ pandemia koronawirusa już zmotywowała wiele krajów do wycofania swojego udziału w wydarzeniu. Po raz pierwszy w historii igrzyska olimpijskie zostały przesunięte w czasach pokoju. Czytamy w oświadczeniu, że decyzję podjęto po analizie najnowszych informacji dostarczonych przez WHO, więc innymi słowy w sierpniu pandemia koronawirusa nadal może być globalnym problemem. Ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich sportowców i osób, które będą angażowane w to wydarzenie.

Ta decyzja to kolejny gigantyczny cios dla telewizji na całym świecie, które wykupiły prawa do transmisji igrzysk olimpijskich. Każde to wydarzenie cieszy się zainteresowaniem milionów ludzi na całym świecie, którzy siadają przed telewizorami. Jak można domyślić się, wówczas telewizje zarabiają majątek dzięki reklamom, których w tym przypadku mieć nie będą aż do lata 2021 roku. Może to zakończyć się wysokimi stratami dla różnych telewizji, które upatrywały w igrzyskach podwyższenia budżetów.