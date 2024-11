Cyberpunk 2077 z imponującą sprzedażą. Co dalej z projektem live-action?

fot. CD Projekt

Reklama

CD Projekt pochwaliło się wynikami sprzedaży gry Cyberpunk 2077 i powiedzieć, że są one bardzo dobre, to jak nic nie powiedzieć. Do dnia 26 listopada 2024 roku gra produkcja sprzedała się w nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy, a fabularny dodatek Widmo Wolności (który, co warto podkreślić, ukazał się wyłącznie na PC, PS5 i Xbox Series X|S) trafił do ponad 8 milionów odbiorców.

ROZWIŃ ▼

Przy okazji po raz kolejny wypowiedziano się na temat projektu live-action (na ten moment nie wiadomo nawet czy miałby być to film czy serial) przygotowywanego we współpracy z firmą Anonymous Content. W dalszym ciągu ma znajdować się on na etapie koncepcyjnym, ale pewne postępy zostały poczynione.

Faza koncepcyjna ma różne poziomy zaawansowania, tak więc na pewno jesteśmy dalej niż rok temu, ale nadal nie jesteśmy na etapie, na którym moglibyśmy pokazać naszą koncepcję potencjalnym platformom streamingowym czy studiom — powiedział Michał Nowakowski, współprezes CD Projektu.