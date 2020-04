Top Gun: Maverick - Val Kilmer wybłagał swój powrót w filmie

Top Gun: Maverick to kontynuacja kultowej produkcji o pilotach myśliwców z 1986 roku. Głównym bohaterem projektu jest ponownie tytułowy bohater grany przez Toma Cruise'a, który powraca do szkoły pilotów, aby wyszkolić nowe pokolenie rekrutów. W filmie zobaczymy również Vala Kilmera, który ponownie wcieli się w postać Icemana. Jak się okazuje tego bohatera miało nie być w produkcji. Jak zdradził sam Kilmer zdołał przedstawić swoją argumentację Cruise'owi i producentom i wybłagał, aby dodano jego postać do widowiska. Co ciekawe to pokazuje jaka zmiana w stosunku do tej produkcji nastąpiła u Kilmera. Dla przypomnienia sam aktor stwierdził, że nie był w ogóle zainteresowany rolą Icemana i historią oryginalnego filmu. Kilmer również w ogóle nie przygotował się do castingu.

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianych Cruise'a i Kilmera znajdują się Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris oraz Jon Hamm. Joseph Kosinski wyreżyserował na podstawie scenariusza autorstwa Justina Marksa, Erica Warrena Singera oraz Christophera McQuarriego.

Top Gun: Maverick - premiera filmu w USA 23 grudnia.