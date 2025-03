Klip z In The Lost Lands. Tak wygląda fantasy kręcone w Polsce

fot. materiały prasowe

In the Lost Lands to amerykański film fantasy oparty na opowiadaniu George'a R.R. Martina, który jest najbardziej znany z serii Resident Evil. W ramach promocji amerykańskiej premiery opublikowano nowy klip. Film kręcono jesienią 2022 roku w Polsce, w studiu filmowym Alvernia. W obsadzie jest też polski aktor Sebastian Stankiewicz.

In the Lost Lands – klip

In the Lost Lands – opis fabuły

In the Lost Lands opowiada o zdesperowanej królowej, która zatrudnia czarodziejkę Alys, by spełniła jej pragnienia. Bohaterka wyrusza na tytułową pustynię, gdzie jej przewodnikiem zostaje włóczęga Boyce. Razem muszą stawić czoła zarówno ludziom, jak i demonom. To opowieść o naturze dobra i zła, miłości i stracie.

Paul W.S. Anderson (Resident Evil) wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. Producentami są Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich, Dave Bautista i Jonathan Meisner. Anderson nabył prawa do opowiadania w 2015 roku i od tamtej pory pracował nad możliwością zrealizowania filmu.