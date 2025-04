Aktorka nie wróciła do roli przez spór finansowy. Marvel: "Powinnaś się cieszyć, że jesteś częścią MCU"

Źródło: Marvel

Reklama

Carrie Coon to aktorka z dużym doświadczeniem, która grała w wielu nagradzanych i popularnych filmach. Brała też udział w tworzeniu gier, gdzie udzielała swojego głosu. Początkowo myślała, że do podobnej roli zaangażowano ją w ramach Avengers: Wojna bez granic, gdzie wcieliła się w Proximę Midnight, jedną z potężnych pomocniczek Thanosa, ale później w zakres jej obowiązków włączono też motion-capture, czyli technikę, za pomocą której stworzono m.in. Golluma w trylogii Władca Pierścieni.

W Avengers: Doomsday pojawi się wielki nieobecny listy obsadowej? Marvel ma asa w rękawie

Proxima Midnight powróciła w filmie Avengers: Koniec gry, ale jej rola została znacznie zmniejszona. Wynikało to również z rozejścia się Carrie Coon i Marvel Studios. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To potwierdził jej mąż, Tracy Letts, w podcaście The Big Picture:

Marvel skontaktował się z nią i chciał, żeby była w kolejnej części. Odpowiedziała: "Cóż, Wojna bez granic to jeden z najbardziej kasowych filmów w historii, prawda? Zapłacicie mi więcej pieniędzy?" Wtedy odmówili: "Nie, nie zamierzamy ci płacić więcej." Powiedziała im: "Wow, skoro nie chcecie mi więcej zapłacić, to nie sądzę, że to zrobię." Ludzie od Marvela powiedzieli na koniec: "Powinnaś się cieszyć, że jesteś częścią MCU." Wtedy odmówiła. Mogliśmy więcej na tym zyskać, ale to by wymagało od nas obejrzenia filmów, a nie zamierzaliśmy tego robić.

Avengers: Wojna bez granic, w którym aktorka wystąpiła jest w tej chwili na 6. miejscu jeśli chodzi o najlepiej zarabiające produkcje w historii kina.

Avatar - 2.923 mld dolarów

Avengers: Koniec gry - 2.799 mld

Avatar: Istota wody - 2.320 mld

Titanic - 2.264 mld

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy - 2.071 mld

Avengers: Wojna bez granic - 2.052 mld

Marvel - aktorzy za dobrzy do swojej roli. Czy MCU marnowało ich potencjał?

Czy Carrie Coon znalazła się na liście?